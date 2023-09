Cantor Regis Danese tem alta hospitalar após 20 dias internado

Regis Danese seguirá com os tratamentos e recuperação em casa

Regis sofreu um acidente de carro após uma colisão na BR-153 em Jaraguá, enquanto seguia viagem para Ceres, em Goiás, no dia 30 de agosto.

O cantor gospel Regis Danese recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 19. Internado no Hospital Uberlândia Medical Center (UMC), em Minas Gerais, desde o dia 30 de agosto, o artista manterá os cuidados em sua própria casa.

O cantor gospel passou por uma cirurgia e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital em Goiânia. Ele teve fraturas em três costelas, tórax e punho.

O carro que o cantor conduzia invadiu a contramão e colidiu de frente com um caminhão que trafegava no local, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Regis estava acompanhado de seu irmão durante o acidente, o também cantor Daniel Danese, que acabou sofrendo ferimentos leves. O caminhoneiro envolvido na colisão também saiu ileso após o acidente.

