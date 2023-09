Projeto Pôr do Sol ocorre na Praia do Náutico neste domingo, 17

A atração deste fim de semana será com o músico Giordano. Projeto Pôr do Sol começa no domingo, 17, às 17 horas

O Projeto Pôr do Sol acontece neste domingo, 17, com participação do músico Giordano. No repertório eclético, o artista irá passar por axé, bolero, pop, samba, lambada, pagode, carimbó, frevo e marchinhas, além de apresentar grandes sucessos da Jovem Guarda, MPB, forró das antigas, sertanejo e bossa.

Giordano era o líder da banda BigBalada, um projeto musical que agitou por 11 anos a cena dos eventos sociais e corporativos em Fortaleza. O músico atual como artista solo desde 2018.

A apresentação de domingo irá ocorrer no lado esquerdo do espigão do Náutico, logo atrás da Feirinha da Beira-Mar. O show será exibido no perfil do Instagram do Projeto Pôr do Sol (@pordosolfortaleza). Os vídeos ficarão disponíveis nas redes sociais após a transmissão.