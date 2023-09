Festa de samba é realizada neste domingo, 17, em bar de Fortaleza

O bar Riô, localizado no bairro Meireles, realiza festa de samba e pagode neste domingo, 17

A tarde deste domingo, 17, em Fortaleza será animada com muito samba e pagode. Com início às 15h30min, o Riô, bar localizado no bairro Meireles, promove a festa “Mesa de Samba”.

Na programação do evento, o grupo Sambacorde agita o evento com os grandes sucessos do gênero. Na sequência, às 19 horas, o grupo Deixa de Caô assume o comando da festa que está prevista para encerrar às 22 horas.

Na ocasião, o público poderá aproveitar o happy hour de meio-dia até às 16 horas, com descontos em drinks e petiscos da casa.