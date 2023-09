Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 11/09/23

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 11 de setembro de 2023 (11/09/23), às 15h20min (horário de Brasília), na TV Globo. "Joy: O Nome Do Sucesso" é um longa-metragem dirigido por David O. Russell.

Joy é uma jovem brilhante, mas sua vida pessoal é extremamente complicada. Divorciada e mãe de dois filhos, ela vive com seus pais e ex-marido, que mora no porão. Sua mãe, que vive no andar de cima e passa o dia todo assistindo a novelas, compartilha o espaço com seu pai, apesar de terem se divorciado há 17 anos. Criativa desde a infância, Joy inventa um esfregão de limpeza milagroso que se transforma em um fenômeno de vendas e faz dela uma das empreendedoras de maior sucesso dos Estados Unidos.

