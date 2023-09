Hamburgueria de Fortaleza dá desconto de 10% por cada filho

Hamburgueria Mentawaii Surf Burgers dá 10% de desconto para famílias com crianças; promoção é realizada na unidade do Lago Jacarey

Para participar da promoção, as famílias devem fazer os pedidos na loja da Mentawaii Surf Burgers localizada na avenida Viena Weyne, 560, no Lago Jacarey . O desconto não possui validade para pedidos via delivery.

“Tem que organizar a criançada e levar para comer bem no nosso restaurante, ainda pagando um valor menor. Quem disse que ter muito filho é caro?”, diz Felipe Feijó, dono do estabelecimento. A promoção será realizada até quinta-feira, 14.

Localizada no Lago Jacarey, a Mentawaii Surf Burgers realiza uma promoção especial para famílias com crianças. Iniciando nesta terça-feira, 12, a hamburgueria dará desconto progressivo de 10% para cada filho que acompanhar os pais na lanchonete. Gestantes podem usufruir da promoção.

O desconto de 10% para cada criança será aplicado na conta do responsável que comprovar legalmente a filiação. Além disso, o restaurante também solicita a publicação de uma foto no Story do Instagram do membro da família e que marque o perfil da Mentawaii Surf Burgers.

10% de desconto na Mentawaii Surf Burgers

Quando : dias 12, 13 e 14 de setembro



: dias 12, 13 e 14 de setembro Onde : Mentawaii Surf Burgers (avenida Viena Weyne, 560 - Lago Jacarey)



: Mentawaii Surf Burgers (avenida Viena Weyne, 560 - Lago Jacarey) Mais informações: no Instagram @mentawaiijacarey



