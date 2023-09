6 destinos deslumbrantes para visitar durante a primavera

Confira lugares que impressionam os visitantes com a beleza natural nesta época do ano

Renata Porto diz que esse está no seu “TOP 3” de destinos preferidos no mundo. “A primavera também é temporada das sakuras , conhecidas como cerejeiras em flor. Os parques ficam maravilhosos com as flores rosa e brancas”, diz.

2. Holanda

A influenciadora aponta que os campos de tulipas são incríveis e que o Parque Keukenhof, bem perto de Amsterdã, é um dos lugares mais famosos para ver milhões de tulipas em todas as cores possíveis.

3. Nova Zelândia

A Nova Zelândia também está entre os locais favoritos da influenciadora nesta época do ano. “Todas as cidades que visitei lá tem paisagens lindíssimas e com muito verde, parecia até ‘de mentira’. Fiordland, na Ilha do Sul, é um lugar incrível para ver a natureza florescer”, garante.

4. Côte d’Azur, França (Costa Azul)

Se a sua intenção é fugir de lugares cheios, este talvez seja o lugar ideal. Renata Porto comenta que a Riviera Francesa parece um sonho e fica ainda mais linda na primavera, com flores e clima muito agradável: “Éze é uma vila linda na Riviera Francesa, no topo de montanhas e com vista deslumbrante do mar Mediterrâneo”, conta.

A “Feira de Abril” é uma celebração espanhola cheia de flores, trajes tradicionais e danças flamencas (Imagem: Carlos Amarillo | Shutterstock) 5. Espanha Para quem não abre mão de conhecer um pouco da cultura local, a região da Andaluzia e de Sevilha são excelentes: “Na primeira, tem festas de primavera muito famosas, conhecidas como ‘férias’. Já na segunda, a ‘Feira de Abril’ é uma celebração cheia de flores, trajes tradicionais e danças flamencas”, conta. 6. Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil Por fim, Renata destaca um dos destinos mais cobiçados do Brasil: “As Cataratas do Iguaçu já são um espetáculo por si só, mas, na primavera, o lugar fica ainda mais lindo com as flores ao redor do Parque Nacional das Cataratas”, afirma.