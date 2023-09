5 receitas detox para limpar o organismo após o feriado

Após as comemorações do feriado, é comum o corpo reter mais líquido e ficar inchado, principalmente se você aproveitou os dias para descansar e comer sem restrições. No entanto, isso não precisa se tornar uma preocupação, pois com os alimentos certos é possível ajudar o corpo a eliminar as toxinas e voltar a dieta de forma saudável – tudo isso com combinações deliciosas e nutritivas.

Frango grelhado com legumes

Ingredientes

250 g de peito de frango cortado em filés

cortado em filés 1 cenoura descascada e cortada em tiras

10 tomates-cerejas cortados ao meio

150 g de ervilha

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Unte uma panela com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os filés e doure os dois lados. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque a cenoura e as ervilhas, acrescente um pouco de água (o suficiente para cobrir o fundo da panela), sem cobrir os legumes, e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo, transfira os ingredientes para um prato, junte o frango e sirva em seguida.

Abacate recheado com salmão

Ingredientes

4 abacates

100 g de salmão defumado

8 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte os abacates ao meio e retire o caroço com cuidado. Após, disponha os abacates sobre uma assadeira untada com azeite e recheie com o salmão. Com a ajuda de uma colher, coloque os ovos sobre eles, sem estourar as gemas. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.