3 receitas de lasanha especiais e saborosas

A lasanha é, sem dúvida, um prato perfeito para o almoço de domingo por várias razões que vão muito além do sabor incrível. Ela é uma refeição reconfortante e abundante, ideal para reunir a família e os amigos em torno da mesa. Além disso, pode ser preparada com antecedência e aquecida no forno, o que a torna uma opção prática para o dia de descanso. Por esse motivo, selecionamos 3 receitas deliciosas de lasanha para você fazer na sua casa. Confira!

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, coloque o brócolis para cozinhar até ficar macio. Depois, escorra a água, pique os floretes de brócolis e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e frite o alho até dourar. Acrescente os brócolis, tempere com sal e refogue levemente por 3 minutos. Reserve.

Unte uma forma com azeite e faça uma fina camada de molho branco. Em seguida, faça uma camada de massa de lasanha, uma camada de molho, uma camada de brócolis e uma camada de queijo muçarela. Repita a sequência com o resto dos ingredientes. Termine a última camada com molho e polvilhe com queijo parmesão ralado. Leve ao forno em temperatura média até a massa cozinhar, testando com um garfo. Depois, retire do forno e sirva.

Molho

Em uma panela, aqueça a manteiga e misture com a farinha de trigo. Acrescente o leite e o caldo de galinha, mexendo sem parar até ficar cremoso. Retire do fogo, coloque o creme de leite, misture e reserve.

Montagem

Em uma forma, coloque duas conchas de molho, faça a base com massa de lasanha, cubra com uma camada de presunto, uma de queijo e uma de frango. Sobre o frango, coloque uma camada de requeijão e duas conchas de molho. Cubra com uma camada de presunto, uma camada de queijo e uma camada de massa. Coloque mais molho e repita o processo com o restante dos ingredientes. Para finalizar, cubra a lasanha com queijo, requeijão e molho. Leve para assar em forno em temperatura média por 20 minutos.