Nara, namorada de Toguro, conhece filho após hemorragia e retirada de útero

“Vou ver a vida de outros olhos, presenciei um milagre em nossas vidas, obrigado a todas as mensagens e orações. Obrigado, Deus, minha felicidade é ver a Nara com vida e bem com o gael, obrigado, Deus”, registrou na legenda da publicação.

Nara precisou retirar o útero diante da hemorragia no parto

Nara Paraguaia, namorada do influenciador Toguro, foi internada na última quinta-feira, 7, em estado grave diante da hemorragia causada por complicações no parto do filho do casal. Pelas redes sociais, compartilhou aos seus seguidores que ela teve o útero retirado e perdeu três litros de sangue durante o parto.

“Descobriu que o natural não iria ocorrer, ela não gostou da ideia de fazer cesariana, não tinha opção. Gael nasceu lindo, forte e bem nutrido, já Nara passou por complicações e está, até este momento, em cirurgia (…) ela perdeu o útero, se não tira, não teria chances de sobreviver”, escreveu Toguro.

O procedimento cirúrgico de retirada do útero pelo qual Nara passou é chamado de histerectomia, e a cirurgia pode ser classificada como parcial ou total, também denominada como radical.

Histerectomia: o que é, classificações e como é feita

A histerectomia, a remoção cirúrgica do útero, inclui também a retirada das trompas adjacentes e do ovário. O procedimento é comumente usado como medida preventiva ou como recurso para amenizar os avanços no câncer de colo de útero. As informações são do site Mulher Consciente.



Tipos de histerectomia

Histerectomia parcial: remoção da parte superior do útero e do colo do útero;

Histerectomia completa: remoção do útero, incluindo o colo do útero;

Histerectomia radical: remoção do útero e dos ligamentos do órgão, do colo do útero e de tecido da vagina em torno do colo do útero.