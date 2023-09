MinC lança prêmio para curtas-metragens realizados como TCCs

De acordo com informações iniciais, a inscrição dos filmes de cursos de Cinema e Audiovisual será de responsabilidade das próprias universidades . A Universidade Federal de Pelotas é a responsável pela execução do prêmio.

A realização ocorre por meio da Secretaria do Audiovisual (SAV) em colaboração com o Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual (Forcine). Professores do Forcine e integrantes do MinC compõem a comissão de seleção.

O nome do prêmio é uma homenagem a Orlando Senna, cineasta, escritor e jornalista baiano Orlando Sena. O artista dirigiu nos anos 1990 a Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños, em Cuba, e também o Centro de Dramaturgia do antigo Instituto Dragão do Mar. Ele ainda foi titular da SAV de 2003 a 2007.

