4 receitas de brigadeiro para fazer em casa

O brigadeiro é um dos doces mais amados do Brasil. Seu sabor é uma combinação perfeita de chocolate e doçura, que agrada aos mais diversos gostos. Além disso, sua textura macia e cremosa faz com que ele derreta na boca, proporcionando uma experiência sensorial única. A simplicidade de sua preparação também é um fator importante: com apenas alguns ingredientes básicos, qualquer pessoa pode criar brigadeiros deliciosos em questão de minutos. Por isso, confira 4 versões para fazer na sua casa e compartilhar com quem ama!

Brigadeiro de micro-ondas

Ingredientes

395 g de leite condensado

4 colheres de sopa de chocolate em pó o

1 colher de sopa de margarina

Chocolate granulado para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente próprio para micro-ondas, misture todos os ingredientes, exceto o chocolate granulado. Leve ao micro-ondas por 6 minutos em potência alta. Pause na metade do tempo e mexa. Volte para o micro-ondas para terminar de cozinhar. Depois, retire do micro-ondas e mexa até obter uma massa lisa e brilhante. Leve à geladeira para esfriar. Após, enrole os docinhos, passe no granulado e coloque em forminhas.

Brigadeiro de cenoura

Ingredientes

1 cenoura ralada grosseiramente

grosseiramente 1 xícara de chá de água

1 1/2 xícara de chá de leite em pó

2 colheres de sopa de amido de milho

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de margarina

Chocolate derretido para cobertura

Margarina para untar

Modo de preparo

Bata no liquidificador a cenoura, a água, o leite em pó, o amido de milho e o açúcar até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma panela, junte a margarina e leve ao fogo baixo, mexendo até aparecer o fundo da panela. Despeje em um prato levemente untado com margarina e deixe esfriar. Com as mãos untadas de margarina, faça bolinhas e despeje o chocolate derretido sobre elas.