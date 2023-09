3 receitas de sobremesas práticas para todas as ocasiões

As sobremesas têm o poder mágico de transformar qualquer dia em algo melhor e mais doce. Elas não são apenas uma explosão de sabores e texturas que acariciam o paladar, mas também têm a capacidade de despertar emoções profundas e criar momentos de prazer inigualável. Por isso, selecionamos algumas receitas deliciosas e fáceis para você preparar em casa e servir para a família após as refeições. Confira!

Pastel de nata

Ingredientes

2 unidades de massa folhada

500 g de nata de leite

1 1/4 de xícara de chá de açúcar

7 gemas de ovo

Casca de 1/2 limão em tiras grandes

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 canela em pau

Canela em pó a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a nata, as gemas de ovo, a farinha de trigo e o açúcar. Misture bem e leve ao fogo médio. Acrescente a casca de limão e a canela em pau. Mexa até levantar fervura. Desligue o fogo, retire as raspas de limão e a canela em pau. Cubra o creme com plástico-filme, encostando-o diretamente no creme para evitar que forme uma película dura.

Enquanto o creme esfria, abra a massa folhada com ajuda de um rolo e corte em formato de discos. Coloque os discos em formas de alumínio para pastel de nata, untadas com manteiga e enfarinhadas com a farinha de trigo. Abra a massa com os dedos para forrar o fundo e as laterais da forma. Acrescente o creme e coloque as formas sobre uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 20 minutos até o creme inflar. Retire do forno, espere esfriar, desenforme, finalize com canela em pó e aproveite!