Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 08/09/23

Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 8 de setembro de 2023 (08/09/23), às 15h20min (horário de Brasília), na TV Globo. "MIB - Homens De Preto 3" é um longa-metragem dirigido por Barry Sonnenfeld.

O Agente J viaja no tempo para impedir os planos de Boris, um alienígena que escapou de uma prisão lunar de segurança máxima e assassinou o Agente K. Ao voltar no tempo, J conhece o jovem Agente K e logo descobre um grande segredo do colega. Juntos, eles irão lutar para deter o perigoso assassino de uma vez por todas.

