Orquestra dos Brinquedos de Lisboa toca para estudantes de Fortaleza

Com um grupo de 30 pessoas, entre músicos profissionais e equipe de apoio, o concerto tem como intuito apresentar um repertório de músicas clássicas conhecidas mundialmente , como a Rainha da Noite, da ópera “A Flauta Mágica”, de Mozart; “Sinfonia do Novo Mundo”, de Antonín Dvorak; “Carmen”, de Georges Bizet; e a 5ª Sinfonia de Beethoven.

Leia mais Cantor português Tiago Nacarato faz show em Fortaleza em setembro

Sobre o assunto Cantor português Tiago Nacarato faz show em Fortaleza em setembro

Segundo o maestro da Orquestra dos Brinquedos de Lisboa, Miguel Pernes, o projeto nasce para as escolas, com intenção de estabelecer uma ponte entre a criança e a música erudita, usando a sátira como um elo com os pequenos.

Durante o espetáculo, os alunos são estimulados a dançar, bater palmas e participar. Questionado sobre o sentimento de ver as crianças interagindo com as apresentações, ele destaca ser “fantástico”. “É para isso que trabalhamos. Efetivamente está no nosso sangue a questão pedagógica e isso nos faz levantar os cabelos do braço (risos de satisfação)”.

No final do primeiro semestre, integrantes da iniciativa realizaram um curso de formação com professores das escolas interessadas em participar do projeto, que culminou com a apresentação teatral.

O maestro explica que o processo é democrático e todas as escolas são procuradas. Além disso, uma parceria com a Secretaria Estadual da Educação foi feita e sessões foram oferecidas para escolas públicas, em troca do uso do Theatro José de Alencar.

O Colégio Santo Inácio foi um dos participantes do segundo dia de espetáculos, com um grupo de 270 estudantes da Educação Infantil ao 8º ano do Ensino Fundamental e 38 colaboradores.