Entenda a funcionalidade da cabeceira e saiba como escolher a ideal

A iluminação adequada da cabeceira de cama promove relaxamento na hora de dormir (Imagem: Dotta | Giseli Koraicho)

Cabeceira e iluminação

Uma boa iluminação do quarto influencia a qualidade do sono e, nesse aspecto, a cabeceira é uma aliada no projeto de interiores. Luzes de baixa intensidade criam uma ambiência sofisticada e ainda mais relaxante, além de auxiliarem durante a leitura de um livro, por exemplo. A designer de interiores revela que as lâmpadas podem ser posicionadas conforme as necessidades dos moradores, sendo o mais comum embuti-las nos dois extremos da cabeceira ou investir no LED, que é embutido e propicia um clima ainda mais gostoso.

No quarto infantil, as cabeceiras estofadas proporcionam maior segurança (Imagem: Dotta | Giseli Koraicho)