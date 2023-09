Dragão do Mar realiza curso gratuito de introdução à Libras

O Museu da Cultura Cearense, do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, realiza a partir deste mês um curso gratuito de introdução à Língua Brasileira de Sinais. A formação disponibiliza 40 vagas e tem inscrições abertas até o domingo, 10.

As aulas estão previstas para ocorrerem de 12 de setembro a 26 de outubro, às terças e quintas entre 14 e 17 horas, na Escola Porto Iracema das Artes.

A formação, ministrada por Cleyton Santos e Alana Oliveira, é voltada para quem atua no campo da arte, cultura e áreas afins e tenha interesse em aprender a Língua Brasileira de Sinais. A ação ocorre por meio do Projeto Acesso, no Mês da Visibilidade Surda.