5 saladas proteicas para incluir na dieta

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o grão-de-bico e as folhas de espinafre e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

As saladas proteicas são ótimas escolhas para quem deseja ganhar massa muscular. Preparadas com ingredientes que contêm nutrientes necessários para uma alimentação saudável, como soja, grão-de-bico e nozes, também favorecem a hipertrofia devido à quantidade de proteínas presentes em sua composição. Além disso, podem ser combinadas com folhas para aumentar a saciedade e satisfazer o desejo de quem adora um prato bem colorido.

Salada com frango e nozes

Ingredientes

1 peito de frango

2 xícaras de chá de nozes picadas

2 xícaras de chá de folhas de manjericão

1 xícara de chá de iogurte natural

1 ramo de alface

Suco de 1 limão

395 g de milho-verde

Água

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o peito e frango, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e desfie o frango, descartando os ossos. Após, em um recipiente, coloque o frango desfiado, as nozes, o milho-verde, as folhas de alface e manjericão e o iogurte. Misture bem, tempere com sal e suco de limão e sirva em seguida.

Salada de tofu com pimentão e gengibre

Ingredientes

1 xícara de chá de tofu picado

picado 1 cebola descascada e picada

1 pimentão amarelo sem sementes picado

1 pimentão vermelho sem sementes picado

1 pimentão verde sem sementes picado

2 colheres de sopa de gengibre ralado

5 tomates cerejas cortados ao meio

1 colher de sopa de vinagre branco

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o tofu, a cebola e os pimentões e misture bem. Adicione o gengibre e os tomates e mexa novamente para incorporar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e vinagre. Sirva em seguida.