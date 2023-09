5 receitas tradicionais do Brasil para celebrar a Independência

Em um recipiente com água, coloque as carnes de molho e leve à geladeira por aproximadamente 24 horas, trocando a água várias vezes. Após, escorra a água e enxágue as carnes para remover o excesso de sal. Em uma panela grande, coloque a orelha, o rabo, a costelinha, a carne-seca e o pé de porco e cubra com água. Leve ao fogo, deixe ferver e cozinhe por aproximadamente 40 minutos. Após, retire as carnes da panela e reserve. Em seguida, adicione o paio, a linguiça portuguesa e o lombo à mesma panela. Cozinhe por 30 minutos. Depois, retire e reserve junto com as carnes reservadas anteriormente.

Com influências indígenas, africanas, europeias e até mesmo asiáticas, pode se afirmar que o Brasil é um verdadeiro paraíso gastronômico. Cada região do país possui sua própria combinação de sabores e ingredientes, resultando em uma grande variedade de pratos. Essa diversidade culinária não apenas reflete a história multicultural do Brasil, mas também oferece uma oportunidade única de explorar vários sabores e tradições culinárias. Cada prato é uma história viva, o que torna a gastronomia brasileira tão única e saborosa.

Em uma panela de pressão com água, coloque o feijão-preto e leve ao fogo até que ele esteja macio. Reserve. Em uma panela de ferro, coloque óleo e leve ao fogo. Adicione a cebola e o alho e refogue por 5 minutos. Adicione a pimenta-do-reino, as folhas de louro e as carnes cozidas e misture bem. Acrescente o feijão cozido à panela com as carnes e misture cuidadosamente. Deixe cozinhar em fogo baixo por mais alguns minutos para que os sabores se incorporem. Desligue o fogo, ajuste o sal, polvilhe a cebolinha verde por cima e sirva com as rodelas de laranja.

Dica: sirva a feijoada quente acompanhada de arroz branco, couve refogada, farofa de mandioca e molho de pimenta.

Coxinha de frango

Ingredientes

2 peitos de frango

6 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de sal

2 colheres de sopa de margarina

100 g de queijo parmesão ralado

1 kg de farinha de trigo

2 tabletes de caldo de legumes

1 colher de sopa de azeite

2 tomates picados sem casca e sem sementes

2 cebolas picadas

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

2 ovos batidos para empanar

Farinha de rosca

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os peitos de frango e cubra com a água. Leve ao fogo e cozinhe até ficarem macios. Retire os peitos de frango da água e reserve-os. Na mesma água, acrescente o sal, a margarina e os cubos de caldo de legumes. Misture até dissolver e adicione o queijo ralado. Aos poucos, vá despejando a farinha de trigo, mexendo sempre até que a massa solte do fundo da panela. Cozinhe por mais três minutos, despeje a massa em um prato e deixe esfriar.

Em um recipiente, desfie os peitos de frango e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo. Acrescente a cebola refogue por dois minutos. Adicione o tomate, o frango desfiado, o sal e a pimenta-do-reino e refogue por mais 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente a salsinha, mexa bem e reserve. Separe uma porção de massa por vez a abra-a na mão, formando uma cavidade. Coloque o recheio e feche no formato de coxinha. Passe as coxinhas nos ovos batidos e depois na farinha de rosca. Frite-as em uma panela com o óleo bem quente. Escorra em um recipiente forrado com papel-toalha e sirva em seguida.

Canjica

Ingredientes

1 1/3 de xícara de chá de milho branco para canjica

4,5 l de água

1 xícara de chá de leite de coco

1 xícara de chá de leite

1 1/3 de xícara de chá de açúcar

Canela em pó e amendoim torrado a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o milho branco, cubra com 3 l de água, tampe e deixe descansar até o dia seguinte. Escorra a água, coloque o milho em uma panela de pressão e cubra a água restante. Tampe a panela e leve ao fogo alto até pegar a pressão. Reduza o fogo para o mínimo e cozinhe por 45 minutos ou até o milho ficar macio.

Coloque a panela sob água corrente e deixe sair todo o vapor. Abra e escorra o líquido. Junte os demais ingredientes e mexa com uma colher de pau. Cozinhe em fogo alto, sem tampar a panela, mexendo de vez em quando, até obter uma mistura cremosa. Distribua a canjica em tigelas pequenas, polvilhe a canela e o amendoim torrado e sirva.