3 receitas de comida de boteco para fazer em casa

Depois, abra pequenas porções de massa na mão. Coloque uma colher de chá de couve refogada, faça bolinhos e achate. Passe na farinha de rosca para empanar. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os bolinhos até ficarem dourados. Sirva em seguida.

Iscas de peixe (Imagem: Diego Tomazini | Shutterstock)

Iscas de peixe

Ingredientes

450 g de filé de peixe cortado em iscas

cortado em iscas 2 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Farinha de trigo e fubá para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com suco de limão, sal, alho e pimenta-do-reino e misture bem. Depois, passe as iscas na mistura de farinha de trigo e fubá. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as iscas até ficarem douradas. Sirva em seguida.

Falafel

Ingredientes

400 g de grão-de-bico cru

cru 6 dentes de alho amassados

2 colheres de chá de bicarbonato de sódio

1 xícara de chá de coentro picado

1 xícara de chá de salsa picada

1/2 cebola picada

1 colher de chá de cominho

1 colher de chá de páprica

1 colher de sopa de pimenta síria

1 colher de sopa de farinha de trigo

Água

Sal a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Lave bem os grãos e deixe de molho em um recipiente com água por cerca de 8 horas. Depois, bata todos os ingredientes, exceto a farinha de trigo, a água e o óleo, no processador de alimentos até chegar a uma textura úmida e áspera. Adicione um pouco de água e farinha de trigo até a textura ficar sem liga. Deixe na geladeira por 1 hora. Molhe as palmas das mãos para facilitar o preparo dos bolinhos. Molde bolinhos de 2 a 3 cm cada. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os bolinhos até ficarem marrons. É importante que a quantidade de óleo cubra os bolinhos. Sirva em seguida.