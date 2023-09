5 tortas ricas em proteínas para aumentar a massa muscular

Torta de espinafre com ricota (Imagem: LeeAnn White | Shutterstock) - Portal EdiCase

As tortas salgadas combinam com qualquer ocasião e facilitam aqueles momentos em que você precisa servir algo aos convidados, principalmente se estes seguem algum tipo de dieta. Isso porque elas permitem fazer substituições saudáveis. E o melhor de tudo: dependendo dos ingredientes escolhidos, favorecem o ganho de massa muscular. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas saborosas de tortas salgadas com ingredientes que favorecem a hipertrofia para você incorporar no seu cardápio. Veja! Torta de espinafre com ricota Ingredientes 1 xícara de chá de azeite

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de folhas de espinafre cortadas em tiras e cozidas

cortadas em tiras e cozidas 2 ovos

1 1/2 xícara de chá de ricota

2 colheres de chá de farinha de trigo integral

Sal, noz-moscada, pimenta-do-reino branca moída e páprica doce a gosto

Azeite para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o espinafre e refogue por 5 minutos. Reserve. Em um recipiente, coloque os ovos, a ricota e a farinha de trigo e misture até obter uma consistência homogênea. Acrescente o espinafre e mexa até incorporar. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino, noz-moscada e páprica doce. Unte uma assadeira com azeite e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a mistura sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Torta integral de carne Ingredientes Massa 1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/5 xícara de chá de aveia em flocos

1 1/2 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de azeite

3 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar Recheio 1 kg de carne moída

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

395 g de milho-verde

2 tomates sem sementes e picados

2 xícaras de chá de creme de ricota

Sal e azeite a gosto Modo de preparo Massa Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento e bata novamente para incorporar. Após, disponha metade da massa sobre uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia. Reserve. Recheio Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue por 10 minutos. Acrescente os tomates e o milho e cozinhe por 3 minutos. Tempere com sal e finalize com o creme de ricota. Desligue o fogo, despeje o recheio sobre a massa e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Torta de soja com legumes Ingredientes Massa 8 colheres de sopa de soja cozida e escorrida

cozida e escorrida 2 xícaras de chá de leite integral

1 xícara de chá de azeite

4 colheres de sopa de farinha de trigo integral

6 colheres de sopa de ricota

6 ovos

Azeite para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar Recheio 1 1/2 xícara de chá de soja

5 xícaras de chá de água

1 cenoura descascada e picada

Floretes de 1 ramo de brócolis cozidos

1 tomate sem sementes e picado

2 xícaras de chá de caldo de galinha

1 cebola descascada e picada

Sal, azeite e salsa picada a gosto Modo de preparo Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje metade da massa sobre uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Reserve. Recheio Em uma panela, coloque a soja e a água e leve ao fogo médio para cozinhar até os grãos ficarem macios. Desligue o fogo, escorra e esprema para retirar o excesso de água. Reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a cenoura, os floretes brócolis, o tomate e a soja e refogue por 3 minutos. Cubra com o caldo de galinha e cozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e salsa. Após, despeje o recheio sobre a forma com a massa e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.