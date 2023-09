5 receitas saudáveis com peixe para aumentar a massa muscular

Dica: sirva o salmão com salada.

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, alho, pimenta-do-reino e azeite. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, passe os filés sobre os flocos de aveia, pressionando delicadamente para formar uma crosta. Repita o processo com todos os filés e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido à temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Em uma panela, coloque a cenoura, a batata, os floretes de brócolis, o peixe, a água e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 12 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, acerte o sal, adicione a pimenta-do-reino e misture bem. Sirva em seguida.

Peixe assado com batata (Imagem: grafvision | Shutterstock)

Peixe assado com batata

Ingredientes

400 g de truta sem pele

3 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 2 limões

5 batatas-inglesas descascadas

descascadas Sal a gosto

Azeite para untar e regar

Água

Modo de preparo

Em uma travessa, coloque o peixe e, com a ajuda de uma faca, corte a sua superfície para o tempero penetrar. Após, em um recipiente, coloque o alho, o suco de limão e o sal e mexa bem. Passe a mistura sobre o peixe, cubra e deixe descansar por 1 hora. Enquanto isso, em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e corte as batatas em meia-lua. Reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha o peixe e as batatas. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido à temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Peixe com creme de soja e pistache

Ingredientes

8 filés de tilápia

1 colher de sopa de suco de limão

4 colheres de sopa de pistache picado

200 ml de creme de soja

1 dente de alho descascado e amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés e tempere com suco de limão, alho, pimenta-do-reino e sal. Após, transfira para uma assadeira untada com azeite, passe o creme de soja sobre os peixes e finalize polvilhando com o pistache. Leve ao forno preaquecido à temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.