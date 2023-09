Entenda a importância da empatia na promoção da diversidade

Desde muito tempo, sou chamado, em algumas ocasiões, para falar sobre diversidade. Já participei de fóruns, congressos, formações, embates, partilhas. Onde quer que o desafio da diversidade se apresente nas questões religiosas, políticas, sociais, culturais e até ecológicas, deixo minha contribuição. Atualmente, há o conflito entre o consenso de que lidar com essa questão é uma oportunidade para o desenvolvimento pessoal, social e até profissional e uma certa agressividade em decorrência de opiniões relacionadas a gênero, à etnia, cultura, religião, orientação sexual, idade, a habilidades etc.

Não é fácil compreender perspectivas alheias e considerar necessidades diferentes das nossas. De um modo inconsciente, estamos cheios de vieses e preconceitos que limitam nossas possibilidades de acolher a dignidade das pessoas. Quando entendi o ser humano como filho da Mãe Terra, isso me ajudou a desenvolver uma perspectiva inclusiva.

Com o tempo, aprendi que, embora não precisasse concordar com o outro, poderia, pelo menos, respeitar seus sentimentos e pontos de vista. Mas um aprendizado que me causou maior impacto foi quando, em um evento no México com líderes do povo Maia, ouvi um ancião dizer que, para sua cultura ancestral: “O outro é o seu espelho. O que você vê no outro é um reflexo de si mesmo. Eu sou o outro e você é eu”.