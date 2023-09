3 receitas de suflês práticas e deliciosas

De origem francesa, o suflê é um prato rápido, versátil e saboroso. Além disso, ele pode ser preparado em casa com ingredientes simples e saudáveis. Seja doce ou salgado, o suflê é conhecido por sua textura leve e aerada, criando uma sensação única na boca. A seguir, confira três receitas deliciosas para você fazer em poucos minutos.

Suflê de abóbora

Ingredientes

1 cebola picada

2 colheres de sopa de manteiga

1/3 de xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de purê de abóbora moranga

moranga 4 ovos (claras e gemas separadas)

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Margarina para untar

Farinha de rosca para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a manteiga e refogue a cebola até dourar. Acrescente a farinha de trigo e misture. Adicione o leite e mexa bem. Retire do fogo e adicione o purê de abóbora e as gemas, uma a uma, mexendo delicadamente. Volte ao fogo e cozinhe, sem parar de mexer, até o creme soltar do fundo da panela. Retire do fogo e reserve. Bata as claras em neve e misture com cuidado ao creme. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje em refratários individuais untados com margarina e polvilhados com farinha de rosca. Leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos ou até crescer e dourar.

Suflê de arroz

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de arroz cozido

2 colheres de sopa de maionese

1/2 colher de sopa de margarina

4 colheres de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite morno

2 colheres de sopa de queijo ralado

4 ovos (claras e gemas separadas)

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Margarina para untar

Farinha de rosca para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, misture a maionese e a margarina e leve ao fogo baixo. Acrescente a farinha de trigo e misture. Adicione o leite morno aos poucos e mexa até obter um creme. Desligue o fogo, espere esfriar e acrescente as gemas, o arroz, o queijo, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa e reserve. Bata as claras em neve e incorpore-as à mistura. Despeje em uma forma untada com margarina e polvilhada com farinha de rosca. Leve ao forno médio preaquecido até dourar.​