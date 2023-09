Projeto Pôr do Sol ocorre na Praia do Náutico neste domingo, 3

A atração deste fim de semana será com a Banda Reite. Projeto Pôr do Sol começa no domingo, 3, às 17 horas

O Projeto Pôr do Sol acontece neste domingo, 3, com participação da Banda Reite. No repertório eclético, o grupo passa pelo rock ao piseiro, apresentando grandes sucessos dos anos 1960 até os dias atuais.

Formada por Renato Mesquita, no vocal, João Paulo Taleires, na guitarria e teclado, Iuri Meneses, no baixo, e Ênio Bastos, na bateria, a Banda Reite já se apresentou anteriormente no Projeto Pôr do Sol.

A apresentação de domingo irá ocorrer no lado esquerdo do espigão do Náutico, logo atrás da Feirinha da Beira-Mar.