4 espécies de flores diferentes para decorar a casa

No dia 2 de setembro é celebrado o “Dia do Florista”, uma homenagem aos profissionais criativos e com múltiplas habilidades que cuidam das flores e plantas. Conhecidos por darem vida aos ambientes e trazerem a natureza para ocasiões como casamentos, festas de aniversário e eventos corporativos, floristas se dedicam a entregar o melhor aos seus clientes, orientando-os para as escolhas adequadas de acordo com as preferências de cada um.

“Nossa profissão nos permite levar para alguém uma homenagem e/ou o sentimento mais puro de outra pessoa em forma de flores, assim como mudar totalmente um ambiente com uma decoração, seja ela simples ou mais sofisticada. Fazemos tudo com muito cuidado, desde a montagem do que a pessoa escolheu, até o momento de entregar a encomenda no destino”, comenta Pedro Melo, CEO da floricultura Melo Flores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, assim como qualquer outra profissão, é necessário ter estudo para indicar as espécies adequadas para cada ambiente, principalmente tratando-se de cômodos da casa ou apartamento, já que estes espaços costumam ser fechados e com pouca luz natural. Considerando isso, Pedro Melo indica 4 plantas e flores que podem ser utilizadas em casa e como cuidar delas. Veja!