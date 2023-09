Músico Jimmy Buffett morre aos 76 anos; amigos e fãs lamentam

Com quase 30 discos lançados, Jimmy Buffett morreu aos 76 anos de causas não reveladas

O grande hit de soft rock de Buffett, "Margaritaville", sobre viver na praia com uma bebida na mão, permaneceu 22 semanas na lista da Billboard e o ajudou a iniciar sua carreira musical e a criar um império empresarial.

Conhecido como "prefeito de Margaritaville", Buffet lançou quase 30 álbuns de estúdio, de vários estilos, do country ao folk. Também criou uma rede de complexos turísticos, restaurantes e lojas que concretizaram sua imagem descontraída.

Jimmy Buffett: "verdadeiramente inspirador"

Nascido em 25 de dezembro de 1946 no estado do Mississippi e criado no Alabama, Buffett começou a tocar guitarra na universidade e se apresentou nas ruas e clubes de Nova Orleans, segundo o seu site.

Ele lançou o primeiro álbum, "Down to Earth", em 1970. Um ano depois viajou a Key West, Flórida, local que virou sinônimo de sua música e estilo de vida.

Buffett também escreveu livros, participou de filmes e programas de televisão, e teve uma breve passagem pela Broadway com o musical "Escape to Margaritaville".