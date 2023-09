Alborosie faz show de reggae em Fortaleza no mês de novembro

Considerado um dos nomes mais relevantes do reggae contemporâneo, Alborosie fará show em Fortaleza no mês de setembro. A apresentação do músico italiano faz parte da programação do Festival 085, marcado para ocorrer no dia 24 de novembro, no Complexo Armazém. A informação foi confirmada com exclusividade ao Vida & Arte.

Dono dos sucessos “Kingston Town”, “Blessings”, “The Unforgiven” e outros hits do reggae, Alborosie retorna à Capital após seis anos. Atração confirmada no evento, o cantor irá apresentar “Destiny”, seu mais novo álbum lançado no mês de maio.

Além de Alborosie, o Festival 085 terá na programação o DJ Felipe BK e Carlinhos Nação, nomes reconhecidos na cena de Fortaleza. Os ingressos para o evento vão ser disponibilizados em breve no site da Bilheteria Digital.