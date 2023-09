Programação da Estação das Artes no domingo terá promoção de vinil

Com programação artística e cultural intensa durante toda a semana, o Complexo Cultural Estação das Artes realiza neste domingo, 3, uma nova edição da Feira Mais Vinil. Comemorando um ano de evento no espaço localizado no Centro de Fortaleza, a mostra terá início às 9 horas.

Com entrada gratuita, a edição especial da Feira Mais Vinil deste final de semana irá realizar uma promoção para o público presente. Ao levar 1 kg de alimento não-perecível, exceto sal, o colecionador poderá trocar por 2 LPs.

A feira será realizada até às 15 horas, mas os vinis disponíveis para a compra e/ou troca estão sujeitos ao estoque dos discos. Durante todo o evento, DJs convidados irão animar o ambiente.