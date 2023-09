Faustão não irá retornar para a televisão: ‘Já fiz a minha parte’

Após realizar o transplante de coração no domingo, 27, Faustão está com boa condição de saúde e já fala sobre planos para o futuro. Ainda sem previsão para receber alta hospitalar, o apresentador segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para se recuperar do procedimento cirúrgico.

Reconhecido como um dos principais comunicadores do Brasil, Fausto Silva revelou que não irá voltar para a televisão. Aposentado desde que saiu da Band, o apresentador de 73 anos de idade explica que já fez a sua “parte”.

“Não volto mesmo para a televisão. É melhor sair deixando saudade, do que encher o saco do público até não poder mais”, conta em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Splash.