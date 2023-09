5 receitas de panquecas ricas em fibras para incluir na dieta

Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de panquecas ricas em fibras para você saciar a fome e manter a dieta. Confira!

Panqueca americana de banana com coco ralado

Ingredientes

1 ovo

1 banana descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 1 xícara de chá de coco ralado

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a banana e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione o ovo e o coco ralado e misture para incorporar. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Cozinhe até começar a fazer bolhas e, com cuidado, vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Dica: sirva acompanhado com mel e decorado com coco ralado.

Panqueca de batata-doce com aveia

Ingredientes

1 batata-doce

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

3 ovos batidos

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha a gosto

Azeite para untar

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata-doce, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e descasque as batatas. Transfira para um recipiente e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione as farinhas, o ovo, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve.

Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Cozinhe até começar a fazer bolhas e, com cuidado, vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Panqueca de lentilha com granola

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

1 xícara de chá de granola salgada

Óleo de coco para untar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 2 horas. Após, escorra a água, transfira os grãos para um liquidificador, acrescente a granola e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Cozinhe até começar a fazer bolhas e, com cuidado, vire para dourar os dois lados. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.