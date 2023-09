3 receitas de chocolate quente cremoso para fazer em casa

Dica: sirva com raspas de chocolate ao leite.

Em um recipiente, bata a gema do ovo com o açúcar até obter um creme claro. Adicione o chocolate em pó e bata novamente. Sem parar de bater, acrescente o leite quente aos poucos. Coloque a mistura em uma panela, adicione a canela e leve ao fogo até levantar fervura. Retire a canela e sirva a seguir.

Chocolate quente cremoso com doce de leite

Ingredientes

400 ml de leite

4 colheres de sopa de cacau em pó 50%

2 colheres de sopa de doce de leite cremoso

cremoso 1 colher de sopa rasa de amido de milho

1/2 caixa de creme de leite

1 pitada de canela em pó

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea, menos o doce de leite e a canela. Transfira para uma panela e leve ao fogo baixo. Mexa sem parar até levantar fervura. Cozinhe por mais 3 minutos no fogo, sempre mexendo. Coloque o doce de leite numa xícara e despeje o chocolate quente. Polvilhe com canela e sirva.