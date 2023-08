3 receitas veganas usando banana

A banana, muito consumida pelos brasileiros, é rica em carboidratos, fibras, potássio e magnésio. Além disso, oferece diversos benefícios para a saúde, pois ajuda a reduzir a pressão arterial e evitar cãibras musculares, bem como fornece energia para o corpo. A seguir, confira como preparar 3 receitas com banana e sem ingredientes de origem animal.

Cookie de banana vegano

Ingredientes

2 bananas maduras

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1/4 de xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de melado de cana

de cana 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

Modo de preparo

Em uma tigela, junte as bananas com a aveia e amasse bem até formar uma pasta. Em seguida, acrescente a farinha de amêndoas, o melado de cana e o bicarbonato de sódio, incorporando os ingredientes. Por último, molde com uma colher de sopa e distribua em uma forma com papel manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos.

Doce de banana

Ingredientes

4 xícaras de chá de açúcar demerara

demerara 1 xícara de chá de água

Canela em pau a gosto

10 bananas-nanicas cortadas em rodelas finas

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo até caramelizar. Em seguida, acrescente a água (cuidado nesta etapa), a canela em pau e misture até ficar homogêneo, em ponto de fio fino. Abaixe o fogo e coloque as bananas. Deixe ferver por 5 minutos. As bananas devem ficar firmes. Desligue o fogo e sirva.