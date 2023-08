Fortaleza recebe projeto de circulação da Funarte nesta quinta, 31

Fortaleza acolhe itinerância de projeto da Fundação Nacional das Artes. O Circula Funarte: Políticas para as Artes em Diálogo realiza edição na capital cearense nesta quinta-feira, 31, a partir das 9 horas, no auditório da Pinacoteca do Ceará.



A entrada é gratuita, mas o acesso é limitado devido à capacidade do espaço, para 100 pessoas. Por isso, é necessário fazer inscrição on-line para participação no evento. O encontro conta com apoio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará.

O Circula Funarte, que busca divulgar ações e ampliar a participação social na Política Nacional das Artes, terá presença de Maria Marighella, presidente do órgão, Laís Almeida, diretora de Projetos, e Luisa Hardman, coordenadora do Programa Nacional de Apoio à Cultura na Fundação.