3 sopas ricas em proteínas para incluir no cardápio

Durante os dias frios, as sopas são as melhores opções para se aquecer e manter a imunidade do corpo, especialmente para aqueles que desejam aumentar o consumo de proteína e ganhar massa muscular. Isso porque elas são alternativas saudáveis e combinam com diferentes tipos de ingredientes, que agregam uma boa quantidade de nutrientes aos pratos. E o melhor de tudo, são econômicas e fáceis de fazer.

Por isso, confira a seguir 3 receitas de sopas proteicas repletas de sabor para você incluir no dia a dia!

Sopa cremosa de grão-de-bico com cenoura

Ingredientes

200 g de grão-de-bico

200 g de cenoura descascada e cortada em rodelas

1 cebola descascada e picada

4 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a cenoura e refogue por 5 minutos. Enquanto isso, escorra o grão-de-bico e coloque na panela. Acrescente a água, tempere com sal e cozinhe até o grão-de-bico ficar macio. Desligue o forno, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até triturar todos os ingredientes. Disponha a sopa novamente sobre a panela e leve novamente ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.