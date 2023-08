Projeto musical Tagua Tagua faz show em Fortaleza em setembro

O show do Tagua Tagua, projeto solo do compositor gaúcho Felipe Puperi, será realizado em 17 de setembro no Moto Libre Bar e faz parte da turnê "Tanto"

O Tagua Tagua, projeto solo do compositor e produtor gaúcho Felipe Puperi, realizará show da turnê “Tanto” em Fortaleza em 17 de setembro. O evento será realizado no Moto Libre Bar, na Praia de Iracema. Os ingressos estão à venda com valores de segundo lote, custando a partir de R$ 40. É possível adquirir as entradas no site Sympla Bileto.

O show integra o giro que Tagua Tagua tem feito pelo Brasil para divulgar seu mais recente trabalho, o disco “Tanto”. O repertório da apresentação será formado em grande parte pelas canções de “Tanto”, mas Felipe também interpretará faixas do álbum anterior, intitulado “Inteiro Metade” e lançado em 2020.