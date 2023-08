Elton John é hospitalizado após acidente doméstico

Dono dos sucessos “Rocket Man”, “Your Song”, “The Show Must Go On” e outras canções que marcaram gerações, Elton foi atendido em um hospital de Mônaco e foi liberado na manhã desta segunda-feira, 28.

“Podemos confirmar que, após escorregar ontem em sua casa no sul da França, Elton visitou o hospital local por precaução. Após fazer check-ups, foi imediatamente liberado, voltou para casa e passa bem”, informa a nota da assessoria de imprensa do cantor enviada ao jornal britânico.

O músico Elton John foi hospitalizado no domingo, 27, após sofrer um acidente em sua própria residência. De acordo com o Daily Mail, o artista de 76 anos de idade estava em sua casa de campo, localizada na cidade de Nice, no sul da França, quando escorregou e precisou ser levado à emergência.

Elton John se despede dos palcos com show emotivo na Suécia

Fãs do mundo todo acompanharam o último show oficial de Elton John, ocorrido no dia 8 de julho, em Estocolmo, na Suécia. O cantor britânico se despede dos palcos após 54 anos de uma carreira marcada por um estilo colorido, icônicos óculos grandes e hits românticos.

"O quão sortudo eu sou por fazer música? Mas eu não estaria aqui se não fosse por vocês. Vocês compraram os singles, álbuns e CDs e, o mais importante, vocês compraram os ingressos para os shows e vocês sabem o quanto eu amo tocar ao vivo", disse Elton.

O concerto foi o último da turnê "Farewell Yellow Brick Road", que acumulou 330 shows ao redor do planeta. O projeto é histórico: quebrou o recorde de turnê mais lucrativa da história, com receita bruta maior que US$ 900 milhões (aproximadamente R$ 4,4 bilhões), de acordo com dados coletados pela revista estadunidense Billboard.

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui