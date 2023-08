5 sopas fit para começar a semana

Além de saborosas, as sopas são excelentes para quem busca uma dieta saudável. Isso porque elas possuem baixas calorias e contêm elementos essenciais para o bom funcionamento do organismo. Além disso, podem ser preparadas com uma variedade de ingredientes nutritivos, como legumes, vegetais de folhas verdes, proteínas magras e grãos integrais, o que as torna uma opção versátil e completa para refeições equilibradas. A consistência das sopas também pode contribuir para uma sensação de saciedade, auxiliando no controle do apetite e na ingestão controlada de porções.

A seguir, confira algumas receitas de sopas fit para começar a semana!

Sopa de abobrinha

Ingredientes

1 kg de abobrinha cortada em cubos

1 litro de leite desnatado

1 colher de sopa de azeite

Sal, cebola, alho e cebolinha picados a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. Junte o leite, a abobrinha e o sal e cozinhe por 15 minutos. Deixe amornar. Depois, transfira tudo para o liquidificador e bata até obter um creme. Volte a sopa para a panela e aqueça. Sirva com a cebolinha polvilhada.