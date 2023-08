5 receitas de petiscos saudáveis para o sábado

Em uma panela, coloque o grão-de-bico e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água e transfira para um recipiente. Adicione a páprica, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Disponha sobre uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200°C por 50 minutos. Sirva em seguida.

O sábado é conhecido como um dia típico para reunir os familiares e amigos. E para tornar a ocasião ainda mais especial, é comum servir petiscos para acompanhar as conversas e até jogos que fazem a diversão do pessoal. Nesse sentido, ter opções simples e práticas de fazer é a melhor opção para curtir o dia sem preocupação, principalmente quando elas são saudáveis, pois ajudam a agradar os mais diversos paladares.

Palito de cenoura assado

Ingredientes

3 cenouras descascadas e cortadas em palitos

descascadas e cortadas em palitos 2 dentes de alho descascados e picados

5 colheres de sopa de azeite

1 pitada de páprica

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as cenouras, o alho, o azeite, a páprica e o sal e misture bem. Transfira para uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Bolinho de arroz com couve-flor

Ingredientes

1/2 maço de couve-flor picado

picado 1 ovo

2 xícaras de chá de arroz integral cozido

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

2 colheres de sopa de cheiro-verde

Sal e orégano a gosto

Óleo de coco para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo e bata com a ajuda de um garfo. Adicione a couve-flor, o arroz, a farinha de arroz, o cheiro-verde, o sal e o orégano e misture bem. Em uma frigideira, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela, frite até dourar. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.