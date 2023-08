18 sobremesas veganas para deixar seus dias mais doces

Misture os 6 primeiros ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até a manteiga derreter. Fora do fogo, acrescente as farinhas aos poucos, mexendo vigorosamente, até incorporar. Por fim, misture o fermento. Distribua a massa em forminhas descartáveis e acomode em uma assadeira. Asse em forno médio preaquecido por cerca de 40 minutos ou até dourar. Depois de desenformar, envolva os churros no açúcar demerara com canela.

Doce de leite

No liquidificador, triture as castanhas-de-caju com o amendoim, o sal e metade da água e transfira para uma panela. Adicione os demais ingredientes e o restante da água. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Depois, aguarde esfriar e sirva com os churros.

Coloque 1/2 xícara de chá de açúcar em uma panela e leve ao fogo baixo para derreter. Com cuidado, acrescente a água e cozinhe até engrossar e obter um caramelo. Despeje em uma forma de furo central e reserve. Dissolva o amido de milho e o ágar-ágar em 1 xícara de chá de leite e reserve.

Em uma panela, em fogo médio, ferva o restante do leite com 1/2 xícara de chá de açúcar e o extrato de baunilha. Quando começar a levantar fervura, abaixe o fogo e, lentamente, acrescente a outra xícara de chá de leite com o amido de milho e o ágar-ágar. Espere levantar fervura novamente e desligue o fogo.

Despeje a mistura ainda quente na forma com calda de caramelo. Em seguida, cubra-a com papel-alumínio e asse em banho-maria, no forno preaquecido a 180º C, por cerca de 40 minutos. Por último, leve para gelar por 6 horas.

Musse de maracujá (Imagem: flanovais | Shutterstock)

Musse de maracujá

Ingredientes

200 g de creme de soja

3/4 de xícara de chá de suco de maracujá natural concentrado

3/4 de xícara de chá de leite condensado de soja

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o leite condensado de soja, o creme de soja e o suco de maracujá até obter uma mistura homogênea. Distribua a mistura em um recipiente e leve à geladeira até a musse ficar firme.

Dica: decore a musse com a polpa do maracujá.

Pudim de chia com morango

Ingredientes

4 colheres de sopa de sementes de chia

3 colheres de sopa de coco ralado seco e sem açúcar

Açúcar a gosto

1 1/2 xícara de chá de leite de coco

1/2 colher de chá de extrato de baunilha

200 g de morangos picados

1/2 xícara de chá de açúcar demerara

1 colher de sopa de suco de limão

Morangos e folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a chia, o coco ralado, o leite de coco e o extrato de baunilha. Misture bem e adoce a gosto. Tampe e leve à geladeira por pelo menos 6 horas. Para fazer a geleia, coloque em uma panela os morangos picados, o açúcar demerara e o suco de limão. Deixe cozinhar em fogo baixo até os morangos ficarem bem derretidos, mexendo sempre. Na hora de servir, coloque o creme de chia em um copinho, cubra com um pouco de geleia e decore com morangos e folhas de hortelã.

Iogurte de morango

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite de amêndoas

200 g de morangos picados

2 colheres de sopa de goma de tapioca

1 colher de sopa de suco de limão

3 colheres de sopa de açúcar demerara

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite de amêndoas, os morangos picados, a goma de tapioca, o sal, o suco de limão e açúcar. Bata até obter uma mistura homogênea. Leve para cozinhar em fogo médio até ferver, depois diminua o fogo e cozinhe por mais 2 minutos. Espere esfriar e leve à geladeira por 4 horas. Após esse período, bata o iogurte por 1 minuto na batedeira e sirva.

Brigadeiro

Ingredientes

Leite condensado vegano

1 xícara de chá de leite de coco em pó

3/4 de xícara de açúcar demerara

2 colheres de sopa de óleo de coco derretido

1/4 de colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de água quente

Brigadeiro

395 g de leite condensado vegano

2 colheres de sopa de cacau em pó

1/4 de xícara de chá de chocolate 70% cacau picado

1 pitada de sal

1 xícara de chá de chocolate granulado vegano

Modo de preparo

Leite condensado

Junte o leite de coco em pó e o açúcar demerara em um liquidificador e bata até misturar bem os dois ingredientes. O açúcar deve ficar totalmente pulverizado. Adicione o óleo de coco, o sal e a água quente, bata por mais 2 minutos. A mistura deve ficar homogênea e cremosa.

Brigadeiro

Adicione todos os ingredientes em uma panela, exceto o chocolate granulado, e cozinhe em fogo médio até começar a desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo, coloque em um recipiente e aguarde esfriar. Ele irá engrossar e ficará no ponto de enrolar. Para enrolar, unte as mãos com óleo de coco ou creme vegetal de sua preferência. Após isso, passe os brigadeiros no granulado.

Beijinho

Ingredientes

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

1 colher de sopa de farinha de trigo

200 ml de leite de coco

3/4 de xícara de chá de coco ralado seco e sem açúcar

3/4 de xícara de chá de açúcar demerara

1 pitada de sal

1 xícara de chá de coco ralado seco para enrolar os beijinhos

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite de amêndoas, adicione a farinha de trigo e misture até ficar uniforme. Coloque em uma panela, com o leite de coco, o coco ralado seco, o açúcar e a pitada de sal. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos ou até ficar bem firme, para conseguir modelar. Misture sempre para não queimar. Desligue o fogo e coloque em um prato para esfriar até conseguir modelar as bolinhas. Para enrolar, unte as mãos com óleo de coco ou creme vegetal de sua preferência. Passe os beijinhos no coco ralado.

Creme de avelã

Ingredientes

2 xícaras de chá de avelãs

1 1/2 xícara de chá de chocolate 70% cacau derretido

1/2 xícara de agave

1/4 de copo de leite vegetal

1/2 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Coloque as avelãs em uma assadeira e leve ao forno baixo por cerca de 10 minutos. Deixe esfriar. Usando um pano de prato, embrulhe as avelãs e esfregue para que a pele saia. Retire a pele de, pelo menos, metade das avelãs. Processe as avelãs por 15 a 20 minutos até formar uma pasta homogênea. Adicione o chocolate derretido, o agave e a essência de baunilha. Vá adicionando o leite vegetal aos poucos. Acrescente mais leite ou agave, se desejar.

Brigadeiro de batata-doce

Ingredientes

1/2 xícara de chá de batata-doce cozida e amassada

2 colheres de sopa de cacau em pó

1/3 de xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de sobremesa de óleo de coco

Nozes picadas para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, misture a batata-doce com os demais ingredientes. Leve ao fogo médio até que a mistura comece a desgrudar da panela. Despeje em um prato e espere esfriar por completo. Deixe por 20 minutos na geladeira antes de enrolar. Faça bolinhas, passe nas nozes e sirva.