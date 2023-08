Ambientes integrados: confira ideias para tornar os espaços mais funcionais

Independentemente do tipo de projeto, a integração pode ser total, com a eliminação de todo tipo de paredes, ou parcial. No segundo caso, divisórias leves e retráteis que permitem abertura ou fechamento conforme a necessidade de uso são as maiores aliadas, assim como portas de correr ou articuladas, painéis vazados ou, até mesmo, cobogós. “Esses itens permitem privacidade, quando desejado, sem criar uma barreira que pesa no ambiente”, opinam.

A escolha de uma integração total ou parcial vai depender do gosto do morador, bem como do tipo de uso do espaço. Integrações totais são mais comuns em ambientes sociais, como salas de estar, jantar, cozinhas e varandas. “A recomendação depende muito do uso do espaço e da quantidade de pessoas que o utilizarão”, reforçam Bianca Tedesco e Viviane Sakumoto.

Para isso, é necessário também estudar bem o layout, pois um ambiente integrado e amplo não pode perder a funcionalidade. “Ele precisa garantir uma boa circulação e acomodar bem o mobiliário”, explicam.

Marcenaria com dupla função ajuda a integrar a cozinha com outros espaços (Imagem: Luís Gomes) Dicas para integrar os ambientes Em todo caso, algumas dicas e truques podem ajudar a integrar e, ainda assim, delimitar a função de cada ambiente. “Gostamos de pensar em mini-ambientes dentro de um todo, criando cenas, como um canto para o home theater, outro espaço para o momento de leitura etc. Para isso, itens como os tapetes são essenciais para delimitar cada espaço”, dizem. Balcões, divisórias vazadas, portas articuladas ou de correr, tapetes e, até mesmo, os móveis podem fazer a setorização dos espaços. “Um balcão ou uma mesa, por exemplo, são perfeitos para criar a integração entre estar e cozinha. Essas peças ainda ganham dupla função, podendo ser utilizadas nos momentos dos preparos ou refeições”, dizem as profissionais da Tesak Arquitetura. Para ambientes com usos muito diferentes, uma marcenaria bem planejada será necessária para delimitar o espaço, sem o isolar completamente. “Não é tão comum, mas é possível integrar quarto com sala, por exemplo, usando essa técnica”, afirmam.