Ator de ‘Harry Potter’ é assaltado ao chegar em premiação no Rio

Conhecido por sua papel na franquia de “Harry Potter” e protagonizar o filme brasiliero “Medida Provisória”, o ator Alfred Enoch foi assaltado junto com a noiva Mona Godfrey quando estava a caminho do Grande Prêmio de Cinema, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira, 23.

O casal estava em um carro na porta da Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, quando puxaram o celular de Mona, que estava com a janela do veículo aberta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Passaram e pegaram o celular. Uma violência absurda" , disse ele, ao ser questionado por um convidado da premiação.