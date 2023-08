Veja como decorar a casa para receber amigos e familiares

De um jeito ou de outro, as refeições acabam sempre rodeando o ato de receber convidados em casa. Para o ser humano, o ato de se alimentar não se limita à sobrevivência, mas se configura como oportunidade de promover grandes eventos.

“Quando combinados à união de pessoas queridas então, podem ser palco de memoráveis lembranças e momentos de partilha”, enfatiza Cristiane. Tendo isso em vista, o espaço de receber deve considerar uma diversidade de itens a serem usados – principalmente em volta da mesa.

Algumas vezes, o morador recebe convidados que não ficarão apenas por um curto período. Seja em uma circunstância inesperada ou planejada, um quarto de hóspedes é sempre bem-vindo na estrutura da residência. “O objetivo aqui é evitar as improvisações, como tirar o anfitrião da cama ou mesmo improvisar a instalação para o visitante com um colchão no chão da sala ou mesmo oferecer o sofá”, diz a arquiteta.

Nas horas vagas, o quarto de hóspedes projetado pela arquiteta Cristiane Schiavoni é utilizado como home-office pelo morador (Imagem: Reprodução digital | Carlos Piratininga)

O ideal é contar com um cômodo que proporcione privacidade a quem será hospedado, bem como não interfira na rotina familiar. “Sendo possível, é interessante ter um banheiro separado e um dormitório, que fora dessa proposta, pode servir como um home-office“, aconselha.

O receber ao passar dos anos

Pode não parecer, mas o ato de receber mudou com o passar dos anos. As transformações pelas quais a sociedade passou e as mudanças no modo de viver e no comportamento do ser humano modificaram, inclusive, a maneira de receber convidados em casa.