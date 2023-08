Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 23/08/23

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 23 de agosto de 2023 (23/08/23), às 15h20min (horário de Brasília), na TV Globo. "Doce Lar" é um longa-metragem dirigido por Andy Tennant.

Decidida a fugir do marido, uma mulher resolve se mudar secretamente para Nova Iorque, onde inicia um romance com o filho da prefeita. Com seu namorado desejando se casar, ela precisa retornar ao Alabama para conseguir o divórcio e contar as novidades para a sua família.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui