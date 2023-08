Rodrigo Amarante cancela show deste sábado, 26, em Fortaleza

Rodrigo Amarante foi diagnosticado com covid-19; público que comprou ingresso para o show do músico em Fortaleza pode solicitar reembolso

O cantor Rodrigo Amarante cancelou o show que faria neste sábado, 26, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). A informação foi divulgada pela Multi Entretenimento, em publicação no Instagram na tarde desta quarta-feira, 23.

De acordo com o comunicado, o músico foi diagnosticado com covid-19 e “não viajará nos próximos dias por respeito às pessoas e ao cumprimento das orientações sanitárias”. A apresentação do músico estava prevista para ocorrer no Anfiteatro do Dragão, localizado no CDMAC, no formato voz e violão.

Segundo a nota, o dono dos sucessos “Maré”, “O cometa”, “Tango”, “Nada em vão” e outros hits passa bem e está sendo acompanhado pela equipe médica.