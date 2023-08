Humorista Tiago Santineli faz novo show em Fortaleza em novembro

O comediante e roteirista brasiliense Tiago Santineli retorna a Fortaleza para mais um show de stand-up. Dessa vez, ele apresentará o espetáculo “Pai da Mentira” no Theatro Via Sul em 5 de novembro. O evento será realizado a partir das 19 horas e os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 35. É possível adquirir as entradas no site Uhuu.

Tiago Santineli é conhecido por seu humor ácido e sem filtros, com piadas sobre política, religião e outras temáticas. Atuando como humorista desde 2017, ele apresenta stand-up no formato de storytelling, no qual compartilha suas histórias e experiências de vida. No novo show, terá como foco assuntos pessoais e mais densos.