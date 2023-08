3 receitas de empadinhas veganas fáceis de fazer

A empada é um dos salgados favoritos entre os brasileiros. Encontrada em estabelecimentos como padarias e lanchonetes, ela pode ser preparada com ingredientes sem origem animal. Isso porque esse quitute é versátil e permite a combinação entre diversas composições, tanto na massa quanto no recheio, para agradar todos os paladares.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o restante dos ingredientes e refogue até as folhas de espinafre murcharem. Espere esfriar e recheie as empadas. Tampe-as com o restante da massa reservada, pressionando as laterais para fechar. Pincele com o óleo de coco e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a água e o sal e misture bem. Aos poucos, adicione o óleo de coco e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com um plástico filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, divida a massa em duas partes e reserve uma delas. Unte forminhas para empada com óleo de coco e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e disponha sobre uma das formas, preenchendo o fundo e as laterais. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture bem. Adicione o óleo de coco e a água e mexa até obter uma massa homogênea. Sove bem a massa e modele no formato de uma bola. Leve à geladeira por 30 minutos. Após, divida a massa em duas partes e reserve uma delas para cobrir as empadas.

Unte forminhas para empada com óleo de coco e coloque uma pequena porção da massa sobre cada forma, preenchendo o fundo e as laterais. Recheie com a ajuda de uma colher e finalize com as azeitonas. Cubra as empadas com o restante da massa, pressionando as laterais para fechar. Reserve. Em um recipiente, coloque o melado de cana e a água e misture bem. Pincele os salgados com a mistura e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.