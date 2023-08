Morre fotógrafo Marcello Holanda, natural de Quixadá, aos 49 anos

“Foi através de mim que ele iniciou sua trajetória artística, quando era diretor da Cia de Teatro 'Fulanos&Tais' nos anos 1980, na cidade de Quixadá. Naquela época, éramos adolescentes repletos de esperança e fé. Marcello foi mais que um amigo: um irmão ao longo de toda uma vida.”, relembra Clébio Viriato, em publicação no Instagram .

Marcello iniciou na arte a partir do teatro, ainda em sua cidade natal, com a peça “O Alto Nosso”, em 1993. Logo, participou da produção e do elenco de espetáculos teatrais por todo o Ceará.

Ator, diretor de fotografia, instrutor e produtor, Marcello foi fotógrafo do Teatro José de Alencar e do Centro Dragão do Mar de Arte, e também realizou coberturas fotográficas de inúmeros eventos.

“Seu imenso talento o conduziu aos palcos e às ruas do teatro cearense. Como fotógrafo, registrava os momentos em câmeras analógicas (depois digital), acumulando um tesouro precioso de registros de shows, apresentações teatrais, danças e diversos eventos culturais das décadas de 1990 e 2000 em nosso Estado. Suas fotos ilustraram capas de revistas, CDs, livros e outdoors”, detalha o amigo de Marcello e atual secretário de Cultura de Quixadá.

Diagnosticado com um câncer em meados de 2021, Marcello realizou uma cirurgia de retirada de um tumor na perna direita em julho de 2022. A causa da morte do artista cearense, no entanto, não foi revelada.

O velório ocorre na noite de hoje, 22, até às 22h30min na Funerária Anjo da Guarda, no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. A cerimônia seguirá para a cidade de Quixadá, na Funerária Anjo da Guarda, localizada no Planalto Universitário.