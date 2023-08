3 receitas práticas e deliciosas com frango

A carne branca é rica em proteínas e menos calórica que as carnes vermelhas. Além disso, trata-se da opção ideal para evitar o consumo de gorduras. Para isso, basta eliminar a pele do frango e consumir a carne, de preferência, cozida ou grelhada. Mas o melhor de tudo é que essa proteína também é econômica e simples de fazer. A seguir, confira 3 opções de pratos deliciosos com frango para você se deliciar!

Filé de frango com laranja

Ingredientes

4 filés de peito de frango

1 dente de alho descascado e amassado

Suco de 1/2 laranja

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com o alho, o sal, a pimenta-do-reino e o suco da laranja. Leve à geladeira por 2 horas. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os filés e doure. Sirva em seguida.

Filé de frango enrolado com molho

Ingredientes

4 filés de peito de frango

1/2 xícara de chá de maçã cortada em palitos

1 colher de sopa de hortelã picada

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e ralada

1 colher de café de curry

1 xícara de chá de caldo de galinha

1/2 xícara de chá de creme de leite sem soro

1/2 xícara de chá de leite de coco

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e, sobre eles, os palitos de maçã e as folhas de hortelã. Enrole cada filé de frango como um rocambole e amarre com um barbante. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango, a cebola, o curry e o caldo de galinha e cozinhe em fogo baixo até o frango ficar macio, mas sem desmanchar. Junte o creme de leite, o leite de coco e mexa bem. Acrescente a cebolinha, o sal e a pimenta-do-reino, misture e desligue o fogo. Transfira para uma travessa e sirva em seguida.