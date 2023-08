3 empadinhas deliciosas para preparar em casa

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter um creme liso. Despeje nas forminhas forradas com a massa e cubra as empadinhas com o restante da massa. Acomode as forminhas em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

Em uma tigela, misture os ingredientes do recheio e coloque nas forminhas com a massa. Cubra com o restante da massa e pincele com a gema de ovo. Leve as empadinhas ao forno médio preaquecido por 30 minutos ou até que fiquem douradas.

Empadinha de carne-seca (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock) Empadinha de carne-seca Ingredientes Massa