5 receitas práticas de torta gelada para o sábado

Em um liquidificador, coloque os biscoitos e triture bem. Reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Despeje os biscoitos triturados na panela e mexa para incorporar. Após, cubra o fundo e as laterais de uma assadeira, com fundo removível, com essa massa. Reserve.

As tortas geladas são a sobremesa ideal para o final de semana. Isso porque requerem pouca habilidade na cozinha para ficarem prontas. E o melhor de tudo, geralmente são preparadas à base de biscoitos ou cremes e permitem a combinações com diversos recheios, que ficam prontos em poucos minutos para você aproveitar o seu dia.

Em uma travessa de vidro, coloque metade do creme e disponha o doce de abacaxi sobre ele. Cubra com o restante do creme, polvilhe com o coco ralado e decore com o abacaxi. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Torta de chocolate

Ingredientes

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de amido de milho

2 gemas de ovo

1/2 xícara de chá de chocolate em pó

em pó 395 g de leite condensado

170 g de biscoito de chocolate

1 colher de sopa de manteiga derretida

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, o amido de milho, o chocolate em pó, as gemas e o leite condensado e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque os biscoitos e triture bem. Transfira para um recipiente, adicione a manteiga e misture até obter uma consistência homogênea. Após, cubra o fundo e as laterais de uma assadeira com fundo removível com a massa. Disponha o recheio sobre ela e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.

Torta de maracujá (Imagem: Chatham172 | Shutterstock)